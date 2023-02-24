В МОК неоднозначно отреагировали на требования не допускать российских и белорусских спортсменов

Аргументы Недели → Спорт 13+

Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Международном Олимпийском комитете неоднозначно отреагировали на то, чтобы не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх-2024, которые, в свою очередь, пройдут во французской столице. Ранее такую идею предложили страны Запада.

Соответствующее заявление, поддержанное правительствами 34 государств, обнародовало Министерство культуры, СМИ и спорта Соединённого королевства. До этого подобную резолюцию приняли в Европарламенте.

Однако в МОК заявили, что резолюция противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии. Там также отметили, что позиция правительств не учитывает мнение ООН о недопустимости дискриминации по национальному признаку. Президент организации Томас Бах считает, что участников Олимпиады определяют вовсе не правительства, и соответственно не им решать, кто должен участвовать