Мать Костомарова опровергла сообщения СМИ об ампутации кистей спортсмену

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14 февраля 2023, 11:23 Источник: Telegram

Роман Костомаров, Alexander Keltik/Russian Look

Мать олимпийского чемпиона 2006 года по фигурному катанию Романа Костомарова Валентина утром во вторник, 14 февраля, опровергла информацию СМИ о том, что ее сыну ампутировали кисти рук.

Валентина Костомарова подчеркнула в беседе с Telegram-каналом Shot, что половина того, что сейчас пишут, не является правдой. Мать спортсмена заявила, что пока не будет предоставлять журналистам новую информацию. "Всему свое время", – заключила она.

Ранее "Комсомольская правда", ссылаясь на источники в медицинских кругах, написала, что из-за некроза врачи ампутировали фигуристу обе кисти. Позже эти данные подтвердили источники "Матч ТВ".