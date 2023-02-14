Источник «Матч ТВ» сообщил, что фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

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14 февраля 2023, 09:57 Источник: Матч ТВ

Роман Костомаров, Alexander Keltik/Russian Look

Во вторник, 14 февраля, стало известно, что олимпийскому чемпиону, фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук. Соответствующую информацию предоставили сотрудникам СМИ осведомленные источники.

Данные об ампутации кистей рук Роману Костомарову сначала поступили "Комсомольской правде" от источников в медицинских кругах. Впоследствии эти данные подтвердили источники "Матч ТВ".

Первая ампутация на руке у фигуриста была проведена еще на прошлой неделе. Врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до текущей недели.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров перенес ампутацию левой стопы.