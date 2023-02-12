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Конькобежец Скобрев: фигуриста Костомарова часто приводят в сознание, но говорить спортсмен не может

, 16:29

Конькобежец Скобрев: фигуриста Костомарова часто приводят в сознание, но говорить спортсмен не может
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров часто приходит в сознание. Спортсмен занимается с врачом ЛФК. Об этом заявил двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев.

Фигурист уже более месяца продолжает находиться в реанимации. У Костомарова диагностирована пневмония.

По словам Скобрева, фигурист в настоящий момент не способен говорить «губами шевелит, пытается вставать». 

Ранее стало известно о том, что врачи приняли решение ампутировать Костомарову обе стопы. Отмирание конечностей у спортсмена произошло из-за проблем с кровообращением.

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