Праздник спорта «Лыжня России» проходит с участием рекордного количества человек

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Спорт 13+

11 февраля 2023, 16:09 Елена Соколова

Фото: Canva

В открывающем праздник старте в Санкт-Петербурге участвовало четыре тысячи человек. Предполагается, что общее количество участников соревнования достигнет 15 тысяч.

В Санкт-Петербурге дали стал ежегодному спортивному празднику «Лыжня России». В первый день соревнований на трассу вышло редкордные четыре тысячи человек. В том числе жители и гости города.

Соревнования проходят на автодроме «Игора Драйв», который находится на Карельском перешейке. Для участников сделано две дистанции. Первая, на пять километров, рассчитана на детей и любителей лыжного спорта. Десятикилометровая дистанция предназначена для забега, в котором примут участие профессиональные спортсмены и лыжники с большим опытом.

Отмечается, что в открывающем забеге в Северной столице среди четырёх тысяч участников были также звезды спорта чемпионы Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров.

На территории разместили всё, что может пригодиться участникам забега. В первую очередь, это пункты питания. Также запланирована культурная программа. Кроме того, гостей праздника приглашают прийти на площадку ГТО, где можно сдать нормативы и получить на память медаль.

Предполагается, что в «Лыжне России» в общей сложности поучаствуют около 15 тысяч человек.