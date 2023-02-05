Федор Емельяненко проиграл свой последний бой нокаутом Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator

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5 февраля 2023, 11:14

Фото: Dmitry Golubovich / globallookpress.com

Российский легендарный боец смешенных единоборств Фёдор Емельяненко проиграл титульный бой в организации Bellator американскому спортсмену Райану Бейдеру. Поединок стал последним в карьере Фёдора.

Турнир Bellator 290 проходил в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе. Финалом Гран-при стал реванш Фёдора Емельяненко и Райана Бейдера. Поединок завершился идентично предыдущему – победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

Завершающий бой «Последнего императора» Фёдора Емельяненко добавил на его счёт седьмое поражение при сорока победах и одном поединке, признанным несостоявшимся. Фёдор уходит из кровавого спорта в возрасте 46 лет.

За 22 года карьеры профессионального бойца Емельяненко завоевал титулы чемпиона в организациях Pride, Rings, WAMMA. Он также является четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо и имеет звания заслуженного мастер спорта по самбо и мастера спорта международного класса по дзюдо. Считается одним из лучших бойцов за всю историю смешанных единоборств.