Китай поддержал позицию МОК о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

Китайский олимпийский комитет поддержал позицию МОК, рекомендовавшего спортивным федерациям рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте китайского комитета.
Как говорится в документе, Олимпийский комитет Китая считает, что участие спортсменов в соревнованиях не должно зависеть от таких факторов, как «политика или война».
«Китай всегда придерживался принципа политического нейтралитета в спорте и выступал против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть мостом, объединяющим мир, а не наоборот, международное спортивное сообщество должно работать вместе во имя будущего, а не создавать разногласия», - сказано в заявлении.
В пятницу президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал рекомендации МОК о допуске к соревнованиям российских спортсменов, пригласив главу комитета Томаса Баха посетить Бахмут, прежде чем рассуждать о нейтралитете в спорте.