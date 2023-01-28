Китай поддержал позицию МОК о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям

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28 января 2023, 15:49 Источник: РИА Новости

Олимпиада в Пекине - 2022. Фото: Michael Kappeler/globallook.com

Китайский олимпийский комитет поддержал позицию МОК, рекомендовавшего спортивным федерациям рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на сайте китайского комитета.

Как говорится в документе, Олимпийский комитет Китая считает, что участие спортсменов в соревнованиях не должно зависеть от таких факторов, как «политика или война».

«Китай всегда придерживался принципа политического нейтралитета в спорте и выступал против политизации спорта. Мы считаем, что спорт должен быть мостом, объединяющим мир, а не наоборот, международное спортивное сообщество должно работать вместе во имя будущего, а не создавать разногласия», - сказано в заявлении.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал рекомендации МОК о допуске к соревнованиям российских спортсменов, пригласив главу комитета Томаса Баха посетить Бахмут, прежде чем рассуждать о нейтралитете в спорте.