Скончался самый титулованным самбист СССР Александр Пушница

Аргументы Недели → Спорт 13+

27 января 2023, 16:36 Источник: ТГ-канал мэра Омска

Фото: скрин из видео

Заслуженный мастер спорта СССР по самбо Александр Пушница скончался в возрасте 73 лет, об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своих социальных сетях в пятницу, 27 января.

Спортсмен является девятикратным чемпионом СССР, трехкратным победителем Спартакиады народов СССР, двукратным чемпионом Европы, трехкратным победителем первенств мира. Пушница признан самым титулованным советским самбистом Союза.

Также спортсмен руководил «Спортивным клубом А.М. Пушницы» в Омске.

Отметим, что Александр Пушница был также почетным гражданином города Омск.

О причинах смерти самбиста не сообщается.