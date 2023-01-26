ТАСС: сердце фигуриста Костомарова работает в пределах нормы

Состояние фигуриста Романа Костомарова стабильно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в четверг, 26 января.
Отмечается, что сердце функционирует в пределах нормы.
10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией и подключён к ИВЛ. Одной из причин тяжёлого состояния фигуриста называют его «пренебрежительное отношение к своему здоровью» из-за того, что во время болезни спортсмен пошел в баню.
Недавно СМИ сообщали, что из-за плохой работы сердца Костомарову может потребоваться операция на сердце.