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ТАСС: сердце фигуриста Костомарова работает в пределах нормы

, 20:40 Источник: ТАСС

ТАСС: сердце фигуриста Костомарова работает в пределах нормы
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Состояние фигуриста Романа Костомарова стабильно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в четверг, 26 января. 

Отмечается, что сердце функционирует в пределах нормы. 

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией и подключён к ИВЛ. Одной из причин тяжёлого состояния фигуриста называют его «пренебрежительное отношение к своему здоровью» из-за того, что во время болезни спортсмен пошел в баню. 

Недавно СМИ сообщали, что из-за плохой работы сердца Костомарову может потребоваться операция на сердце.

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