ТАСС: сердце фигуриста Костомарова работает в пределах нормы

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26 января 2023, 20:40 Источник: ТАСС

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Состояние фигуриста Романа Костомарова стабильно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в четверг, 26 января.

Отмечается, что сердце функционирует в пределах нормы.

10 января олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров был госпитализирован с пневмонией и подключён к ИВЛ. Одной из причин тяжёлого состояния фигуриста называют его «пренебрежительное отношение к своему здоровью» из-за того, что во время болезни спортсмен пошел в баню.

Недавно СМИ сообщали, что из-за плохой работы сердца Костомарову может потребоваться операция на сердце.