Ушёл из жизни советский фигурист Александр Тихомиров, он был первым партнёром в катании с Татьяной Тарасовой

Аргументы Недели → Спорт 13+

21 января 2023, 09:43 Источник: ФФККР

Александр Тихомиров, фото: fsrussia.ru

В Москве 19 января ушёл из жизни известный советский фигурист, педагог Александр Тихомиров. Тихомирову 3 января исполнилось 76 лет. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о смерти фигуриста, доктора педагогических наук, профессора кафедры теории и методики зимних видов спорта, мастера спорта СССР Александра Тихомирова и выразила соболезнования его родным и близким.

Александр Тихомиров родился в Москве. Фигурным катанием начал заниматься с четырех лет. Представлял МГС «Динамо» (Москва) и ДСО «Труд» (Москва). Его первой партнершей в парном катании стала Татьяна Тарасова. Дуэт завоевал серебряную медаль чемпионата СССР среди юниоров в 1963 году. После ухода из спорта из-за травмы Тарасова, которой тогда было 19 лет, стала тренировать Тихомирова с Людмилой Суслиной.

Тихомиров и Суслина были бронзовыми призерами (1967) и победителями (1968) международного турнира «Голубые мечи» (ГДР), серебряными призерами международных соревнований «Московские коньки» (1967). Дуэт завоевал бронзу чемпионата СССР 1965 года, Универсиады-1968 и соревнований на Кубок СССР 1969 года.

Александр Тихомиров по окончании в 1969 г. вуза поступил в аспирантуру, окончил её, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. С 1980 года преподавал в Московской государственной академии физической культуры.

Президент Федерации фигурного катания РФ, прославленный фигурист Александр Горшков скоропостижно ушел из жизни в возрасте 76 лет в ноябре 2022 года.