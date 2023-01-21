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21 января 2023, 06:00 Источник: Свободная Пресса

Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Поставляемая западными странами военная помощь Украине провоцируют эскалацию конфликта. Об этом сообщил бывший государственный секретарь Франции Пьер Лелуш.

Согласно словам француза, которые приводит издание «Свободная Пресса», представленный план поддержки Соединенными Штатами Америки с выделением Киеву систем противовоздушной обороны Patriot, бронетехники и прочего вооружения означает оснастить Украину техникой для наступления, а не для обороны.

Лелуш также отметил, что на данный момент только канцлер Германии Олаф Шольц сопротивляется влиянию Вашингтона, осознавая риски перехода к открытой конфронтации и по этой причине отказываясь передавать украинской стороне танки Leopard 2.