РУСАДА признало невиновной Камилу Валиеву по делу о допинге — WADA не согласилось с этим решением и оспорит его в суде

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13 января 2023, 20:26 Источник: РИА Новости

Камила Валиева. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не согласилось с решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о невиновности фигуристки Камилы Валиевой и оспорит его в Спортивном арбитражном суде. Это следует из пресс-релиза WADA, распространенного в пятницу.

Согласно документу, РУСАДА пришло к выводу о невиновности Валиевой в нарушении антидопинговых правил, хотя сам факт нарушения признало. Никаких санкций против спортсменки дисциплинарный комитет российского агентства не ввел - за исключением дисквалификации ее результатов в день взятия положительной пробы 25 декабря 2021 года на чемпионате РФ, который Валиева выиграла.

«Однако, основываясь на элементах дела, с которыми WADA уже знакомо, агентство обеспокоено выводом об «отсутствии вины или халатности» [Валиевой] и без колебаний воспользуется своим правом на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд в установленном порядке», - говорится в сообщении Всемирного антидопингового агентства.

О положительной пробе Валиевой стало известно на Олимпиаде в Пекине. Из-за этого до сих пор не состоялось награждение победителей и призеров командного турнира фигуристов, который выиграла российская сборная. Оно отложено до окончания расследования дела Валиевой.