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16 февраля 2022, 07:20 Источник: РИА Новости

Камила Валиева, фото с сайта ОКР

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаруженой в декабре прошлого года, выявили три препарата, которые вместе могут способствовать усилению выносливости. По словам Тайгарта, из этой тройной комбинации веществ два разрешены, а одно — нет.

Как определили в USADA, вероятно, препараты направлены на повышение выносливости, снижение утомляемости и повышение эффективности использования кислорода.

New York Times со ссылкой на антидопинговое агентство США пишет, что помимо триметазидина, в пробе пятнадцатилетней Камилы Валиевой также обнаружили гипоксен и L-карнитин, эти препараты не входят в список запрещенных.

Во вторник представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд сообщил журналистам, что вещество, найденное в допинг-пробе фигуристки, попало в её организм вместе с продуктом, который употреблял её дедушка. Освальд повторил опубликованную в СМИ информацию.

К индивидуальным соревнованиям Камилу Валиеву допустили. За короткую программу судьи поставили ей самые высокие оценки, по итогам она занимает первое место.

Ветеран спецслужб Владимир Гусев: Ситуация с Камилой Валиевой – это диверсия американского ЦРУ и британской МИ-6.