Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что ощущает жар, а врачи подозревают у него пневмонию

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11 января 2023, 18:58

тренер Алексей Мишин, фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Знаменитый тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер России Алексей Мишин рассказал, что врачи подозревают у него пневмонию. 81-летний Мишин поделился с РИА Новости о своем самочувствии - он ощущает жар, но температура тела у него нормальная.

"Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: "Лечись", а я подозреваю, что в очередной раз выживу. Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить", - сказал тренер Елизаветы Туктамышевой, Михаила Коляды, Евгения Плющенко и других спортсменов.

Мишин работает с фигуристами в Санкт-Петербурге.

С пневмонией госпитализирован в Москве победитель Олимпиады-2006 Роман Костомаров.