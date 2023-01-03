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Аргументы Недели → Спорт 13+

Российская шахматистка Александра Костенюк решила выступать под флагом Швейцарии

, 17:34

Российская шахматистка Александра Костенюк решила выступать под флагом Швейцарии
Александра Костенюк. Фото: vk.com/chessqueen

Российская шахматистка, чемпионка мира Александра Костенюк с 1 января 2024 года будет выступать за Швейцарию. Об этом сообщается на сайте Швейцарской федерации шахмат (FSE).

В пресс-релизе FSE говорится, что после начала военных действий на Украине шахматистка «отвернулась от своей родной страны и сейчас выступает под флагом Международной шахматной федерации (FIDE)». Известно, что Александра получила швейцарский паспорт по случаю своего замужества. Позже она развелась и вышла замуж за российского гроссмейстера Павла Трегубова, но сохранила гражданство Швейцарии.

В 2023 году Александра Костенюк не сможет играть за швейцарскую сборную, поскольку в таком случае FSE пришлось бы выплатить российской шахматной федерации комиссию в размере 10 тысяч долларов. Через год эта выплата уже не потребуется.

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