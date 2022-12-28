Ягудин ответил на претензии отца Трусовой: «Если удовлетворять требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей?»

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28 декабря 2022, 09:29 Источник: Алексей Ягудин

Алексей Ягудин, фото: Dmitry Golubovich/globallookpress.com

Олимпийский чемпион воспитанник знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин ответил на претензии от отца фигуристки, серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой.

Отец спортсменки потребовал у Первого канала запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления Александры.

Ягудин написал ответ в своем ТГ-канале. Он уточнил, что ни с Сашей, ни с ее отцом лично не знаком, с фигуристкой близко не общался. По словам Ягудин, он всегда с уважением относился к Саше, ее достижениям и мастерству.

Олимпийский чемпион, который после завершения спортивной карьеры комментирует соревнования, заявил, что требования со стороны родственников, как высказал отец Трусовой, - это нонсенс. "Если удовлетворять такие требования, то следующий шаг, чтобы спортсменка выбирала и судей? Возможно, родители и ледовые дворцы для соревнований теперь будут выбирать?" - пишет Ягудин. Он подчеркнул, что ему всегда приятно находиться в одной компании с величайшей Татьяной Анатольевной Тарасовой.

Алексей попросил не трогать ее. "Я готов принять удар на себя. Пусть критикует меня. Но вот трогать Тарасову никому не позволю", - указал он.

По словам Ягудина, "Татьяна Анатольевна всегда поддерживала девочек больше всех, и выдвигать требования отстранить от комментирования Тарасову возмутительно".