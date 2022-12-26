РБК: «Первый канал» не счел возможным выполнить условие о замене комментаторов, выдвигаемое отцом фигуристки Александры Трусовой

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26 декабря 2022, 18:07 Источник: РБК Спорт

Александра Трусова. Фото: Yohei Osada/AFLO/globallook.com

Пресс-служба «Первого канала» подтвердила факт «ультиматума», постановленного отцом серебряной призерки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой, который касался комментаторов мероприятий и соревнований с участием фигуристки.

Ранее телеграм-канал Mash написал, что Вячеслав Трусов был недоволен, в частности, комментариями олимпийского чемпиона по ФК Алексея Ягудина и заслуженного тренера РФ Татьяны Тарасовой и требовал убрать их из эфира тех передач, в которых принимает участие его дочь.

Комментируя эту публикацию по просьбе РБК, в пресс-службе канала сообщили, что претензии отца фигуристки имели место, но на «Первом» не сочли возможным пойти на его условия.

«[Канал] хотел бы сохранить за собой право самостоятельного выбора спортивных комментаторов и экспертов. <...> А те вправе свободно выражать свое профессиональное мнение в эфире», - подчеркнули в пресс-службе.