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Сын Рамзана Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою в ММА

, 19:52

Сын Рамзана Кадырова нокаутировал соперника в дебютном бою в ММА
Фото: pixabay.com

Сын лидера Чечни 16-летний Эли (Зелимхан) Кадыров успешно дебютировал в ММА на юбилейном турнире промошуена Absolute Championship Akhmat (ACA) 150. Ранее он несколько раз уже участвовал в боксерских поединках.

Эли Кадыров победил техническим нокаутом в первом раунде ещё одного дебютанта ММА Ислама Акбарова. В качестве секунданта Эли выступал рекордсмен UFC Хамзат Чимаев.

АСА является одним из ведущих российских промоушенов ММА. В АСА ранее выступал Петр Ян, который позднее стал чемпионом UFC в легчайшем весе.

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