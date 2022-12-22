Депутат Журова назвала Месси «секретным российским агентом», когда в финале ЧМ на его шортах отпечаталась буква Z

Аргументы Недели → Спорт 13+

22 декабря 2022, 11:15

Депутат Госдумы РФ, известная конькобежка Светлана Журова в шутку назвала футболиста Лионеля Месси «секретным агентом», и всё из-за буквы Z (символ российской СВО), которая отпечаталась у него на шортах. Этот знак появился в результате падения спортсмена на траву. Олимпийская чемпионка заявила «Народным новостям», что эта случайность сыграла в пользу России 1 – 0.

Как рассказала Журова, после завершения финального матча ЧМ-2022 она получила от друга скриншот со знаком Z на шортах Месси.

«Я подумала, что это фейк и сама отмотала трансляцию, - призналась депутат, - действительно так и было. Конечно, он просто упал, и трава отпечаталась на его белых шортах. Он этого не делал специально».

Тогда Светлана и придумала шутку с «секретным агентом» и с неслучайным появлением российского знака на шортах капитана победившей команды. Госпожа Журова также отметила, что надеется на скорую победу России и на мирные переговоры.