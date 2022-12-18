Аргентина стала чемпионом мира по футболу, обыграв французов в серии пенальти

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18 декабря 2022, 21:15

Лионель Месси. Фото: Robert Michael/dpa/globallook.com

Сборная Аргентины в финальном матче 22 чемпионата мира по футболу в Катаре обыграла Францию в серии пенальти — 4:2. Таким образом Аргентина вернула себе титул лучшей команды мира, который в последний раз завоевывала в 1986 году.

Казалось, исход матча был предрешен в первом тайме, который аргентинская сборная выиграла со счетом 2:0. Однако во второй половине встречи французу Килиану Мбаппе удалось перевернуть ход событий. Он забил два гола, один из которых — по пенальти.

Основное время матча закончилось со счетом 2:2. В овертайме опять отличились самые звездные игроки своих сборных: на 109-й минуте гол забил Месси, на 117-й — вновь по пенальти — счет сравнял Мбаппе.

Все решила серия 11-метровых ударов, в которой успеха добилась аргентинская сборная. У французов пенальти не смогли реализовать Кингсли Коман и Орельен Тчуамени.

Для капитана сборной Аргентины Лионеля Месси ЧМ-2022 стал пятым и последним в его футбольной карьере. В сегодняшней игре он установил рекорд по числу матчей, сыгранных на чемпионатах мира, выйдя на поле в 26 раз.