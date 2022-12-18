Итоги первого тайма финала ЧМ по футболу: Аргентина атакует и выигрывает, Месси забил

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18 декабря 2022, 19:18

Фото: GlobalLookPress

После первого тайма финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции впереди южноамериканцы со счетом 2-0. Первый гол забил Месси с пенальти после нарушения в штрафной, совершенного французом Дембеле.

Второй гол провел Анхель ди Мария. Заметим , что оба и Месси и Ди Мария - ветераны сборной Аргентины, проводящие скорее всего свой последний чемпионат мира. Игра в первом тайме проходит с преимуществом Аргентины, при мощной поддержке своих болельщиков, на трибунах также огромный численный перевес зрителей, поддержающих южноамериканскую команду. В конце первого тайма тренер французской сборной, чтобы переломить ход встречи, убрал с поля неудачно игравшего лучшего бомбардира за всю историю команды Жиру и сделал еще одну замену в передней линии.