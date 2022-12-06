Бывший игрок «Анжи» и «Барселоны» Это’О в Катаре ударил болельщика

Аргументы Недели → Спорт 13+

6 декабря 2022, 16:12

Фото: Global Look Press

На чемпионате мира в Катаре уже произошло немало скандалов. На этот раз отличился руководитель сборной Камеруна Самуэль Это’О.

Спортсмен приехал в Катар вместе с футбольной командой. Перед игрой произошел конфликт с его поклонником. Около входа на стадион Это’О окружили болельщики. Один из них, по информации некоторых зарубежных СМИ, оскорбил его, снимая все на камеру. В результате чего началась потасовка. Самуэль нанес человеку несколько ударов кулаками.

Экс-футболист не комментирует данную ситуацию. Однако многие комментаторы требуют отстранить Это’О с поста президента Федерации футбола Камеруна за такой поступок.