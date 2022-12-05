Российские шахматисты до 1 января 2024 года смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом

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5 декабря 2022, 15:17 Источник: FIDE

шахматы, https://unsplash.com/photos/G1yhU1Ej-9A

В Международной шахматной федерации (FIDE) сообщили в понедельник, что российские и белорусские шахматисты до 1 января 2024 года смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

В марте текущего года FIDE позволила российским и белорусским спортсменам выступать в личных турнирах исключительно под нейтральным флагом. Это право было дано до конца мая, а затем продлено до 31 декабря.

В соответствии с новой резолюцией федерации, которая вступит в силу 15 декабря, спортсменам из РФ и Белоруссии после 1 января 2024 года вернут право выступать под флагом своих стран, в случае если до вышеуказанной даты не будет принято другое решение.