Российские шахматисты до 1 января 2024 года смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом

В Международной шахматной федерации (FIDE) сообщили в понедельник, что российские и белорусские шахматисты до 1 января 2024 года смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
В марте текущего года FIDE позволила российским и белорусским спортсменам выступать в личных турнирах исключительно под нейтральным флагом. Это право было дано до конца мая, а затем продлено до 31 декабря.
В соответствии с новой резолюцией федерации, которая вступит в силу 15 декабря, спортсменам из РФ и Белоруссии после 1 января 2024 года вернут право выступать под флагом своих стран, в случае если до вышеуказанной даты не будет принято другое решение.