Сергей Карякин: «Вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду»

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7 ноября 2022, 15:03 Источник: sports.ru

Гроссмейстер Сергей Карякин, фото с сайта www.globallookpress.com

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин отказался играть на чемпионате мира по рапиду и блицу, отстаивая принципиальную позицию.

Международная шахматная федерация проведет чемпионат мира по рапиду и блицу с 25 декабря по 30 декабря в Алматы, Казахстан.



Обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу Сергей Карякин, выступать под нейтральным флагом отказался.

«Если говорить непосредственно о шахматах, то я бы выступил. Для меня лично Казахстан счастливое место. Там я стал чемпионом по блицу, там мы выиграли в составе сборной России командный чемпионат мира.

Но, как я понимаю, [президент ФИДЕ Аркадий] Дворкович не хочет возвращать гимн и флаг сборным России, не хочет отменять санкции, хотя мог бы, как это сделали в боксе. Хотя я на это надеялся.

В любом случае вопрос для меня принципиальный, и без флага России выступать не буду», – заявил Сергей Карякин.