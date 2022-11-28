О, эти леди с Матч ТВ

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28 ноября 2022, 11:35 Павел Никитин

К чемпионату мира по футболу канал Матч ТВ решил оформить свою студию таким образом, чтобы у зрителей возникло впечатление, что спортивные комментаторы находятся в самом Катаре.

Картины барханов, вылетающий из лампы Аладдина обозреватель Губерниев и полуобнаженные женщины в полупрозрачных мини в роли футбольных аналитиков. Вот с леди явно лопухнулись. В Катаре женщины с головы до ног укутаны черной абайей, которая может иметь вырез для лица или только узкие прорези для глаз. Открытыми для посторонних взглядов у женщины могут оставаться только лицо и кисти рук. А наши леди в коротеньких комбинациях, расселись, скрестив обнаженные ноги - последнее вообще в Катаре считается оскорблением. Накануне чемпионата Оргкомитет Катара опубликовал правила поведения гостей во время соревнований. В них, в частности, предупреждается, что катарских женщин предписано не обнимать и не трогать, их следует приветствовать устно, соблюдая определенную дистанцию. Не рекомендуется пожимать руки катарцам, особенно противоположного пола – это не принято. На публике не рекомендуется пристально смотреть на катарцев – это считается грубым и неуместным. Наряды приезжих должны быть скромными и прикрывать плечи и колени. Женщины должны носить длинные брюки или юбки и верхнюю одежду, закрывающую грудь и шею; категорически запрещены футболки или рубашки без рукавов, короткие платья или юбки, мини-топики. Все это не должно быть слишком просвечивающим или облегающим.

Видимо, поняв, что наряд женщин комментаторов явно выпадает из катарских правил, со вчерашнего дня "леди" Матч ТВ были переодеты в платья чуть большей длины, но все одно с глубоким вырезом, обнажающим груди. Нет сил, чтобы не показать что-то из своих прелестей!

Надеюсь, хотя бы к концу чемпионата на Матч ТВ мы увидим леди канала в более строгих одеждах, демонстрирующее наше уважение если не к нравам и традициям Катара, то хотя бы к правилам поведения на чемпионате мира, опубликованных Оргкомитетом состязаний. Так ведь недалеко и до дипломатического скандала. Ну, а если уж на Матч ТВ и дальше намерены наряжать своих сотрудниц в одеяния, более пригодные для преподавания техники орального секса, а не анализа футбольных матчей, пожалуйста, вольному - воля, только в этом случае уберите катарский антураж, вернитесь к обычному виду студии.