Аргентина проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 со счетом 1:2

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22 ноября 2022, 19:36

матч Аргентина - Саудовская Аравия, фото: Anton Zaitsev /globallookpress.com

Аргентина во вторник, 22 ноября, проиграла Саудовской Аравии на чемпионате мира-2022 по футболу со счетом 1:2. Первенство мира по футболу проходит в Катаре. Король Саудовской Аравии объявил среду, 23 ноября, выходным днем, чтобы все жители страны смогли отметить победу над Аргентиной на ЧМ.

Для команды Аргентины проигрыш Саудовской Аравии стал первым поражением с 2019 года. Аргентинцы впервые проиграли на ЧМ с 1930 года после выигранного первого тайма.

Эксперты говорят, что сенсация произошла благодаря наставнику команды Саудовской Аравии французскому тренеру Эрве Ренару. Сборная Саудовской Аравии стала первой азиатской командой, забившей Аргентине более одного гола в матче чемпионата мира.

Саудовская Аравия за несколько минут забила два гола в ворота аргентинцев. Легендарный Лионель Месси открыл счет, он отличился с пенальти на 10-й минуте матча.

Первый тайм закончился со счетом 1:0, хотя отрыв южноамериканцев мог быть больше.

К 36-й минуте судья отменил три гола сборной Аргентины из-за офсайда. Дважды жертвой офсайда оказался Лаутаро Мартинес, один раз — Месси.

Лидер сборной Аргентины Месси после матча с Саудовской Аравией заявил, что у его команды нет никаких оправданий поражению. «Нам нет оправданий. Теперь мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда», — цитирует Месси РБК.