«Я знала, что это произойдет»: олимпийская чемпионка-2020 по художественной гимнастике Линой Ашрам рассказала, что набрала 12 кг

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22 ноября 2022, 12:10

В 2020 году Линой Ашрам стала звездой. Фото: Global Look Press

Израильтянка Линой Ашрам, получившая золотую медаль на Олимпийских играх в 2020 году, после завершения карьеры поправилась на 12 кг. Девушка считает себя сильным с психологической точки зрения человеком, поэтому критики не боится.

Линой каждый день ходит в спортзал, увлекается теннисом и не забывает про гимнастические упражнения. Она понимает, что тело привыкло к определенной интенсивности нагрузок и останавливать их резко нельзя. Сейчас спортсменка активно снимается в рекламе – в Израиле после Игр Ашрам стала очень популярной.

Линой рассказала, как один мужчина спросил у нее: «Что с тобой случилось? Почему ты так выглядишь? Ты такая огромная». «Я могу принять любой комментарий, и у меня также нет проблем с обратной связью, но некоторым девушкам с этим тяжело», - поделилась Ашрам.

«Я не ждала, когда потолстею. Я просто знала, что этой произойдёт. С каждой гимнасткой такое случается. Я больше не хочу набирать вес, сбросила бы где-то два килограмма и остановилась», - говорит израильтянка.