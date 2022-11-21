«Я благодарен России за то, что она сделала меня человеком»: история Гаэля Ондуа, единственного гражданина РФ на ЧМ-2022

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21 ноября 2022, 18:04 Ксения Калуга

Фото: Global Look Press

России не будет на чемпионате мира по футболу 2022. ФИФА отстранила нашу страну от участия в соревнованиях под своей эгидой. Однако в турнире есть один россиянин по имени Гаэль Ондуа, который играет за национальную сборную Камеруна.

Гаэль Ондуа родился в Африке, но в возрасте девяти лет переехал в Россию к отцу, работающему дипломатом в столице. Мальчик стал посещать футбольную школу «Локомотив», куда также ходили братья Миранчуки. По воспоминаниям спортсмена, с Антоном и Алексеем он отлично ладил. А за всё время, проведённое в Москве, африканец полюбил многие советские фильмы. Так, Россия и стала вторым домом для Гаэля.

В России Ондуа добился немалых успехов. В 2012 году он стал победителем и лучшим бомбардиром Кубка Российского футбольного союза (РФС) среди футболистов 1995 года рождения. В 2014-м перешёл в ЦСКА, где сыграл 29 матчей в молодежном первенстве страны. В игре против «Химика» Гаэль даже вышел на поле вместо Александра Головина по просьбе Леонида Слуцкого.

Карьера африканца стала развиваться. Через два года Ондуа переехал в Данию, попав в клуб «Вайле». Там футболисту удалось сыграть в 23-х матчах и забить два гола. В конце 2017-го Гаэль подписал контракт с луганской «Зарёй», однако ему не предоставили возможность проявить себя. Спортсмену ни разу не дали выйти на поле.

Буквально через полгода Ондуа перешёл в махачкалинский «Анжи», где провёл 27 матчей. Но из-за того, что команда не смогла получить лицензию РФС из-за долгов, футболисту пришлось искать другой клуб. В итоге он стал сотрудничать со швейцарским «Серветтом». Эксперты высоко оценили игру Гаэля, российские СМИ писали о том, что, вероятно, спортсмена позовут в национальную сборную РФ. Но Ондуа так и не получил приглашения от Станислава Черчесова. При этом сам футболист признался, что мечтает попасть в команду и готов много работать, даже несмотря на огромную конкуренцию. Он также добавил, что болел за Россию на Евро-2008 и восхищался игрой Павлюченко и Аршавина.

В 2021-м Гаэль переехал в Германию, попав в клуб «Ганновер-96». В январе этого года он отказался от предложения играть за Камерун на домашнем Кубке Африки, надеясь, что его позовут в российскую сборную. В итоге через два месяца футболист всё же стал выступать от команды Камеруна, чтобы участвовать в чемпионате мира. При этом Ондуа подчеркнул, что решение далось ему непросто, но как профессионал он должен продолжить развитие. Более того, спортсмен признался: на турнире он будет защищать не только честь своей команды, но и всего российского футбола. «Родина – это не только место, где ты родился. Родина – это место, где тебя уважают и любят. Я благодарен России за то, что она сделала меня человеком, мужчиной, футболистом», – заявил Гаэль.