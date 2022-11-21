Плющенко заявил, что экс-фигурист Тарасенко проходит подготовку и скоро отправится в зону проведения СВО

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал журналистам, что, по его данным, попавший под частичную мобилизацию экс-фигурист Владислав Тарасенко отправится на передовую уже в ближайшее время.
Ранее источник сообщил журналистам о мобилизации 25-летнего Владислава Тарасенко – супруга бывшей фигуристки Юлии Липницкой.
Евгений Плющенко отметил, что Владислав Тарасенко в настоящий момент проходит подготовку и в скором времени отбудет на передовую. Известно, что спортсмен заявил о твердом намерении защищать Отечество. Отмечается, что дома у экс-фигуриста останутся жена и маленький ребенок.