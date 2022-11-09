Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер этапируют из СИЗО в колонию

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9 ноября 2022, 10:50 Источник: Интерфакс

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер этапируют из СИЗО в колонию, как сообщает Интерфакс.

Еще в феврале в аэропорту «Шереметьево» спортсменку задержали за ввоз в Россию запрещенных веществ, а 4 ноября Грайнер была отправлена из СИЗО. В суде баскетболистка признала свою вину. По ее словам, вещество ей прописали в США как обезболивающее средство.

Напомним, что ранее Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии и штраф 1 млн рублей для Бриттни Грайнер.