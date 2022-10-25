Суд утвердил 9-летний срок в колонии для американской баскетболистки Грайнер за контрабанду наркотиков

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25 октября 2022, 18:00 Ксения Калуга

Московский областной суд утвердил 9-летний срок в колонии для гражданки США, двукратной олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков. Несмотря на спортивные достижения и признание вины, срок девушке не уменьшили.

Адвокат заявил, что не доволен решением суда. По его словам, Грайнер слишком строго наказали: другие обвиняемые по такому же делу получают 6-летний срок или наказание в виде условного лишения свободы. Сама спортсменка призналась, что у нее была надежда на милосердие судьи, однако срок ей не сократили.

Напомним, что Бриттни задержали в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. В её багаже обнаружили наркотические вещества. В августе девушку приговорили к 9 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн рублей.