Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова считает, что биатлон очень популярный и любимый вид спорта в России, популярнее футбола, но при этом футболисты зарабатывают незаслуженно больше.
«Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно», – заявила Анфиса Резцова.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Возвращающиеся в Россию из-за границы мужчины призывного возраста сообщили, что проходят пограничный контроль дольше обычного
Президент Путин: столкновение с украинскими неонацистами было неизбежно, ситуация стала смертоносной для России
- #ЗАУГЛОМ Академик Матишов о боях на Донецком кряже, судьбе Гольфстрима и подъеме Азовского моря
- 19:06 Анфиса Резцова: Биатлон - любимый вид спорта в России, а зарабатываем намного меньше футболистов
- 18:54 Клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи с гибелью фаната команды в зоне СВО на Украине
- 01.11 20:03 Кубок мира по хоккею могут перенести
- 01.11 20:03 «Зенит» лидирует, «Спартак» впечатляет
- Telegram | (Подписаться) Конгрессвумен Тейлор Грин: «Украине не достанется ни цента» в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США