Анфиса Резцова: Биатлон - любимый вид спорта в России, а зарабатываем намного меньше футболистов

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4 ноября 2022, 19:06 Источник: Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова считает, что биатлон очень популярный и любимый вид спорта в России, популярнее футбола, но при этом футболисты зарабатывают незаслуженно больше.



«Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно», – заявила Анфиса Резцова.



