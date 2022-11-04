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Аргументы Недели Спорт 13+

Анфиса Резцова: Биатлон - любимый вид спорта в России, а зарабатываем намного меньше футболистов

, 19:06 Источник: Sports.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону Анфиса Резцова считает, что биатлон очень популярный и любимый вид спорта в России, популярнее футбола, но при этом футболисты зарабатывают незаслуженно больше.

«Биатлон более популярный и народный вид спорта в России, чем футбол. Любовь народная на стороне биатлона. Российские футболисты получают зарплаты намного больше биатлонистов. Это незаслуженно», – заявила Анфиса Резцова.

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