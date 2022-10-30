Алина Загитова: «Раньше я думала, что еда помогает»

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30 октября 2022, 16:55 Источник: Sports.ru

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, Алина Загитова в гостях у телешоу «Мечталлион» на Первом канале рассказала о распорядке дня, своих планах на будущее и выступлениях в ледовом шоу.

Алина Загитова рассказала что обходится без завтрака, выбирает чай, не верит в суеверия и много тренируется.

«Я не пью кофе, я больше по чаям. С каких-то пор перестала пить кофе, полюбила чай. Сегодня проснулась в 7 утра. Обычно встаю около 9-10, но для меня это тоже рано. Я такой человек, люблю, как и все, наверное, поспать подольше. Сон восстанавливает.

Раньше я завтракала, а сейчас не завтракаю. Так получилось, что не хочется. Раньше я думала, что еда помогает – (дает) силы... Нет. У меня (в спорте) были очень странные ритуалы. Я просыпалась – мне надо было встать с левой ноги. На лед я тоже с левой ноги всегда вставала. Были всякие сумасшедшие суеверия, которые, как потом оказалось, не помогают. На чемпионате мира я все сделала наоборот – и выиграла его. Сейчас у меня будут многочисленные ледовые шоу. Со 2 по 8 ноября будут ездить по всем городам России со сказкой «Руслан и Людмила», – рассказала Алина Загитова.



