Монахиня в 90 лет продолжает заниматься триатлоном

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26 октября 2022, 15:48 Источник: sport-express.ru

Монахиня Мадонна Бьюдер. Фото: Getty Images

Католическая монахиня Мадонна Бьюдер является самой возрастной спортсменкой, прошедшей классическую триатлонную дисциплину. Она покорила дистанцию 226 километров в 82 года.



Монахиня в возрасте 48 лет познакомилась с отцом Джоном, который рассказал ей о своей концепции связи спорта и религии. Отец Джон считал, что спортивные упражнения — это тонкая настройка ума, тела и духа. Мадонна ранее активно спортом не занималась. Она начала с пробежек и стала показывать высокие результаты. Вскоре монахиня освоила велосипед, начала плавать, заниматься альпинизмом и гимнастикой. Позже узнала про триатлон.



Iron Man является классической триатлонной дистанцией. Она начинается с заплыва на 3,9 километра. Потом нужно проехать 180 километров на велосипеде. Завершается дистанция классическим марафонским забегом на 42,2 километра. Причём все три отрезка преодолеваются без перерыва, и участникам дается 17 часов для завершения всей дистанции.



Первый раз Мадонна Бьюдер прошла полные 226 километров в 2008 году, когда ей было 79 лет. Но ее результат не засчитали - она опоздала на несколько секунд до закрытия финишного створа. Спустя несколько попыток достижения результата, в 2012 году монахиня вновь заявилась на Iron Man в Канаде, где ради нее организаторам пришлось открыть отдельную категорию — старше 80 лет.



Мадонна завершила гонку за 16 часов и 32 минуты, став самым возрастным человеком в истории, кому покорилась такая дистанция. Предыдущим достижением отметился 81-летний Лью Холландер. Помимо возраста, монахиня обошла Холландера и в скорости прохождения трассы больше чем на 10 минут.



«Если вы еще не слишком молоды, чтобы начать ходить или бегать, то вы еще не слишком стары, чтобы останавливаться. У вас нет никаких оправданий!» - говорит Мадонна Бьюдер сомневающимся в своих возможностях людям.



Сейчас ей за 90, монахиня продолжает тренироваться и чувствует себя замечательно.



