Член комитета Госдумы Пайкин считает, что китайских фигуристов стоит пригласить на чемпионат России

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10 августа 2022, 22:07

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин заявил, что китайских фигуристов нужно пригласить на открытый чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».



«При таком повальном отстранении наших спортсменов нужно включать план Б, а именно проведение открытых чемпионатов России, которые должны привлекать спортсменов из дружественных нам стран», - поделился он. По мнению Пайкина, таким государством является Китай.



Напомним, чемпионат России по фигурному катанию планируют провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.



Ранее сообщалось, что в МИД Чехии поддержали идею об отмене виз для россиян.