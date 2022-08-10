Член комитета Госдумы Пайкин считает, что китайских фигуристов стоит пригласить на чемпионат России

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин заявил, что китайских фигуристов нужно пригласить на открытый чемпионат России по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия-1».
«При таком повальном отстранении наших спортсменов нужно включать план Б, а именно проведение открытых чемпионатов России, которые должны привлекать спортсменов из дружественных нам стран», - поделился он. По мнению Пайкина, таким государством является Китай.
Напомним, чемпионат России по фигурному катанию планируют провести с 20 по 25 декабря в Красноярске.
Ранее сообщалось, что в МИД Чехии поддержали идею об отмене виз для россиян.
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