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Глава МИД Чехии Липавский поддержал запрет шенгенских виз для россиян

, 21:03

Глава МИД Чехии Липавский поддержал запрет шенгенских виз для россиян
Tomas Tkacik/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал идею о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян в связи со спецоперацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.

«Приостановка выдачи виз гражданам РФ государствами - членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией», - поделился он.

Он также добавил, что обычный туризм для россиян в период проведения специальной военной операции на Украине невозможен.

Кроме того, Липавский подчеркнул, что Чехия ввела запрет на выдачу виз гражданам России в числе первых стран Евросоюза. Об этом в правительстве страны заявили на второй день после 24 февраля. Отмечается, что санкции также распространялись и на Белоруссию.

Ранее сообщалось, что при атаке на Донецк со стороны Украины пострадала одна женщина.

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