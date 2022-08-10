Глава МИД Чехии Липавский поддержал запрет шенгенских виз для россиян

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский поддержал идею о запрете на выдачу шенгенских виз для россиян в связи со спецоперацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство CTK.
«Приостановка выдачи виз гражданам РФ государствами - членами ЕС могло бы стать очередной эффективной санкцией», - поделился он.
Он также добавил, что обычный туризм для россиян в период проведения специальной военной операции на Украине невозможен.
Кроме того, Липавский подчеркнул, что Чехия ввела запрет на выдачу виз гражданам России в числе первых стран Евросоюза. Об этом в правительстве страны заявили на второй день после 24 февраля. Отмечается, что санкции также распространялись и на Белоруссию.
Ранее сообщалось, что при атаке на Донецк со стороны Украины пострадала одна женщина.
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