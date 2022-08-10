Заслуженный тренер России Гусятников заявил, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта

Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников заявил, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта. Об этом он сообщил в беседе с RT.
«Стране нужен специальный проект развития олимпийских видов, разработанный совместно федерациями, Министерством спорта и Олимпийским комитетом России», - поделился он.
Гусятников также добавил, что спортсмены не должны чувствовать себя забытыми в современных условиях, им необходимо продолжать развиваться.
Эксперт рассказал, что не знает, сколько продлится изоляция России на международном уровне, поэтому проект требуется ввести минимум на три года «с возможностью продления».
По мнению Гусятникова, важно создать условия, в которых российские спортсмены не будут переходить в другие сборные, а продолжат реализовывать свой потенциал внутри страны.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Китайский портал Гуаньча заявил, что Зеленский решил «распродать Украину» для собственного обогащения
Дипломат постпредства Украины при ООН Зленко призвал международное сообщество закрыть небо над украинскими АЭС
Глава ЛНР Пасечник: Попасная в Донбассе практически полностью разрушена, город, вероятно, не будут восстанавливать
Захарова об отказе Жан-Пьер объяснить обыски у Трампа: пусть представитель Белого дома не комментирует обыски за рубежом
- #ЗАУГЛОМ Что такое HIMARS и с чем его едят?
- 09.08 20:43 Новые звёзды хоккея в Сочи
- 09.08 20:42 ЦСКА обыгрывает «Зенит» раз в четыре года
- 09.08 16:40 Николай Писарев заменит Сергея Юрана на посту главного тренера подмосковного футбольного клуба «Химки»
- 07.08 13:00 Песков: Москва считает неприемлемым вмешательство мировой политики в спорт и культуру
- Telegram | (Подписаться) Синоптики Gismeteo сообщили, что вторая половина августа обернётся «климатическим адом» для некоторых регионов России