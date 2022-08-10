Заслуженный тренер России Гусятников заявил, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта

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10 августа 2022, 15:53 Источник: RT

Andrei Golovanov / Serge Kivrin/ globallookpress.com

Заслуженный тренер России и бывший президент Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников заявил, что России нужен специальный проект развития олимпийских видов спорта. Об этом он сообщил в беседе с RT.



«Стране нужен специальный проект развития олимпийских видов, разработанный совместно федерациями, Министерством спорта и Олимпийским комитетом России», - поделился он.



Гусятников также добавил, что спортсмены не должны чувствовать себя забытыми в современных условиях, им необходимо продолжать развиваться.



Эксперт рассказал, что не знает, сколько продлится изоляция России на международном уровне, поэтому проект требуется ввести минимум на три года «с возможностью продления».



По мнению Гусятникова, важно создать условия, в которых российские спортсмены не будут переходить в другие сборные, а продолжат реализовывать свой потенциал внутри страны.