«Фенербахче» отказался извиняться перед Украиной за «кричалки» с именем Путина во время матча с киевским «Динамо»

Аргументы Недели → Спорт 13+

30 июля 2022, 16:26 Источник: РИА Новости

Во время матча "Фенербахче" - "Динамо". Фото: IMAGO/Seskimphoto/globallook.com

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Али Коч заявил, что не станет извиняться перед Украиной из-за поведения болельщиков, которые во время матча с киевским «Динамо» скандировали имя российского президента Владимира Путина.

«Мы не будем извиняться перед Украиной. После неподобающих заявлений посла Украины он должен извиниться перед нами», - заявил Коч. Его слова приводит в субботу издание Milliyet.

Инцидент произошел в среду, во время ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов, который киевляне выиграли со счетом 2:1, получив право сыграть в следующей стадии турнира. После первого гола «Динамо» игрок команды Виталий Буяльский позволил себе провокационный жест в сторону болельщиков турецкого клуба. В ответ фанаты «Фенербахче» стали скандировать: «Ла-ла-ла-ла-ла, Владимир Путин!».

В знак протеста тренер «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию. УЕФА начал дисциплинарное расследование инцидента.

Напомним, УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.