В УЕФА приняли решение не допускать российские футбольные клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23

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2 мая 2022, 20:32

фото: pixabay.com

Исполнительный комитет УЕФА 2 мая провел встречу и принял ряд решений, в том числе об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объяснили, что решения приняты для обеспечения беспрепятственного проведения турниров в безопасных и спокойных для всех участников условиях.

Исполком УЕФА принял следующие решения:

Лига наций УЕФА-2022/23

Россия не примет участие в группе 2 лиги B и автоматически займет в ней четвертое место. По завершении группового этапа Россия займет итоговое 16 место среди всех команд лиги В и будет понижена в классе.

Российские команды не смогут сыграть в сезоне 2022/23 в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Не выступят под эгидой УЕФА и мини-футбольные клубы из РФ.

"28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях сезона-2021/22", - передает RT.