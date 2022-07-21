Программа «Самбо в школу» стартовала в ДНР, в Мангуше

Аргументы Недели → Спорт 13+

21 июля 2022, 17:13

Фото: sambo.ru

В Мангуше, в соответствии соглашениями, которые были недавно подписаны с Всероссийской федерацией самбо (ВФС), стартовала программа «Самбо в школу». Президент ВФС Сергей Елисеев сказал, что сегодня наши борцы этого вида боевого искусства вливаются в большую семью самбистов Российской Федерации.



Несмотря на военную спецоперацию и, тем более, во время спецоперации, нужно повышенное внимание уделять детям. Давать им все возможности для развития, особенно это касается занятий спортом. Подрастающее поколение должно быть, прежде всего, здоровым.



Очень правильно, что ребятишкам на освобожденных территориях стал доступен этот русский вид спорта. Школа в Мангуше – первая в этом проекте, далее к нему могут по желанию подключиться и другие школы Республики.



