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Cовершившая каминг-аут российская теннисистка Дарья Касаткина может навсегда уехать из России

, 11:43 Источник: Тeleprogramma.pro

Cовершившая каминг-аут российская теннисистка Дарья Касаткина может навсегда уехать из России
Дарья Касаткина, фото: vk.com/kasatkina_star

Cовершившая каминг-аут российская теннисистка Дарья Касаткина может навсегда уехать из России.
Сейчас первая ракетка России Дарья Касаткина живет и тренируется в Испании.

Спортсменка дала откровенное интервью блогеру Виктору Кравченко, в котором рассказала о своих отношениях с девушкой.
Касаткина опубликовала в соцсети фото с фигуристкой Натальей Забияко. Фигуристка поставила под ним сердечко.
Болельщики предположили, что девушки состоят в отношениях.

Cовершившая каминг-аут российская теннисистка Дарья Касаткина может навсегда уехать из России

Уроженка Таллина Наталья Забияко выступала в паре с Александром Энбертом, они завоевали серебро на Олимпийских играх, становились призёрами чемпионатов чемпионата России, Европы и мира.

Фигуристка сменила гражданство и планирует выступать за Канаду, - сообщает Тeleprogramma.pro. В своем интервью Дарья Касаткина говорила, что сейчас российским спортсменам лучше менять спортивное гражданство. 

25-летняя Касаткина - уроженка Тольятти.

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