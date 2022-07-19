Cовершившая каминг-аут российская теннисистка Дарья Касаткина может навсегда уехать из России.
Сейчас первая ракетка России Дарья Касаткина живет и тренируется в Испании.
Спортсменка дала откровенное интервью блогеру Виктору Кравченко, в котором рассказала о своих отношениях с девушкой.
Касаткина опубликовала в соцсети фото с фигуристкой Натальей Забияко. Фигуристка поставила под ним сердечко.
Болельщики предположили, что девушки состоят в отношениях.
Уроженка Таллина Наталья Забияко выступала в паре с Александром Энбертом, они завоевали серебро на Олимпийских играх, становились призёрами чемпионатов чемпионата России, Европы и мира.
Фигуристка сменила гражданство и планирует выступать за Канаду, - сообщает Тeleprogramma.pro. В своем интервью Дарья Касаткина говорила, что сейчас российским спортсменам лучше менять спортивное гражданство.
25-летняя Касаткина - уроженка Тольятти.