Александр Овечкин проводит отпуск на родине

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3 июля 2022, 15:41

Александр Овечкин, фото: vk.com/alex__ovechkin

Российский хоккеист, выступающий за американский клуб «Вашингтон Кэпиталз», Александр Овечкин проводит каникулы на родине. В субботу, 2 июля, в «Лужниках» проходил концерт группы «Руки вверх».

Собрались 72 тысячи поклонников коллектива. На сцену вышел Александр Овечкин. Солист группы Сергей Жуков передал ему микрофон, и нападающий спел хит «Крошка моя». Овечкину подпевали все «Лужники».

После исполнения песни хоккеист публично признался в любви своей супруге Настасье Овечкиной, в девичестве Шубской.

Супруга хоккеиста в соцсетях опубликовала видеозапись. Настасья и Александр растят двоих сыновей.

Овечкин активно проводит отпуск в России. Он принял участие в товарищеском матче московское «Динамо» - «Амкал». Российский хоккеист подписал контракт с «Динамо» специально ради этого матча.

Журналисты ESPN Грег Вышински и Кристен Шилтон поделились мнением о том, что будет ждать «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2022/2023. По их мнению,

«Овечкин по-прежнему остаётся Овечкиным, а это значит, что «Кэпиталз» всё ещё будут командой, пытающейся занять своё место в плей-офф. Ови находится в 22 голах от того, чтобы обойти Горди Хоу и стать вторым в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, и всего в 115 голах от, казалось бы, вечного рекорда Уэйна Гретцки в 894 гола».