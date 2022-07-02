Ушел из жизни знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Станислав Леонович

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2 июля 2022, 07:31

фото из открытых источников

Умер знаменитый фигурист и тренер по фигурному катанию Станислав Леонович. О смерти 1 июля Леоновича на своей странице в соцсети написала его ученица Сара Абитбол, и стало известно в субботу, 2 июля. Станиславу Леоновичу было 63 года.

В последние годы заслуженный тренер СССР, заслуженный мастер спорта СССР Станислав Леонович жил во Франции в Гренобле, тренировал пары и одиночников.

Фигурист выступал за Советский Союз в парном катании. Леонович начинал кататься с Татьяной Муратовой, в с 1977 года его партнершей стала Марина Пестова. Их тренировал Станислав Жук.

Пара три раза побеждала чемпионаты СССР (сезоны-1979/80, 1981/82, 1982/83), два раза завоевывали серебряные (1981/82) и бронзовые (1979/80) медали чемпионатов мира и Европы. В 1980 году на Олимпиаде пара стала четвертой.

После завершения спортивной карьеры Станислав Леонович занялся тренерской работой. В 1988 году под его руководство российские фигуристы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков выиграли золото на Олимпиаде.