В «Лужниках» пройдет День московского спорта

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22 июня 2022, 17:25

25 июня в столице состоится одно из самых ярких спортивных событий этого лета – День московского спорта в «Лужниках», организованный Департаментом спорта города Москвы. Гостей праздника ждут бесплатные мастер-классы и тренировки с участием профессиональных тренеров и спортсменов, показательные выступления, лекции, а также грандиозный концерт звёзд российской эстрады.



Спорт в Москве – это праздник, который всегда и везде с тобой. Именно такую идею организаторы мероприятия планируют воплотить в жизнь и наглядно продемонстрировать разнообразие и доступность московского спорта.



В качестве партнёров мероприятия выступят WorldClass, Music Cycle Festival, SMSTRETCHING, «Русское Радио».



Гостей ждет стретчинг на Большой спортивной арене. Соосновательница сети фитнес-студий SMSTRETCHING, известный спортивный блогер Самира Мустафаева проведёт масштабную тренировку по Barre и Stretching. В зонах фитнеса и семейного отдыха будут доступны йога, брейк-данс и увлекательная зрелищная дисциплина

со скакалкой – роуп-скиппинг.



Любители велоспорта смогут активно провести время на массовом сайклинге от Music Cycle Festival и «зажечь» под самую актуальную танцевальную музыку, крутя педали и получая полезную и безопасную нагрузку сразу на несколько групп мышц.



В зонах игровых видов спорта пройдут турниры по пляжному волейболу, футболу, стритболу для любительских команд с участием титулованных спортсменов. Здесь же можно будет научиться играть в текбол – современную игру, объединившую в себе футбол и настольный теннис.



Для любителей высоких нагрузок будет открыта зона силовых дисциплин - бокс, воркаут, паркур, скалолазание и ГТО. В ней пройдут показательные поединки и мастер-классы, а каждый гость сможет получить профессиональную консультацию.



В зоне экстремальных видов спорта развернутся площадки для памп-трека, биг-эйра и паркура. Семьи с детьми же смогут посетить локацию с городскими развлечениями и поиграть во фрисби, городки, шахматы и петанк.



День Московского спорта не ограничится исключительно физическими активностями. Во второй половине дня стартует невероятный музыкальный марафон от «Русского радио». 6-часовой концерт объединит ярких и востребованных исполнителей современности – от артистов первой величины до восходящих звёзд: Григорий Лепс, Хабиб, Стас Пьеха, Люся Чеботина, Митя Фомин, Юлианна Караулова и многие другие.



День московского спорта откроет свои двери в 10:00.



Концерт начнется в 14:00.



Все подробности и регистрация участников – на сайте day.moscow.sport.



