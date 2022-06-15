Андрей Зубков расскажет, как выиграл главную баскетбольную награду страны

Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

15 июня 2022, 14:17 Татьяна Михайлова

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Спортсмен станет гостем проекта «Большая редакция».

Завтра, 16 июня, игрок баскетбольного клуба «Зенит», воспитанник челябинской баскетбольной школы Андрей Зубков в прямом эфире пообщается с главными редакторами южноуральских СМИ и жителями региона.

Трансляция начнется в 9 часов по челябинскому времени. Она будет доступна в сообществе медиахолдинга «Гранада Пресс».

Напомним, что Андрей Зубков привез в родной город высшую награду – Кубок Единой лиги ВТБ. Впервые за последние 20 лет «Зениту» удалось его выиграть у московского ЦСКА. В ходе своего визита баскетболист посетит школу, в которой учился, а также пообщается со спортсменами.