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Аргументы Недели. Челябинск → Спорт

Андрей Зубков расскажет, как выиграл главную баскетбольную награду страны

, 14:17

Андрей Зубков расскажет, как выиграл главную баскетбольную награду страны
Изображение предоставлено организаторами

Спортсмен станет гостем проекта «Большая редакция».

Завтра, 16 июня, игрок баскетбольного клуба «Зенит», воспитанник челябинской баскетбольной школы Андрей Зубков в прямом эфире пообщается с главными редакторами южноуральских СМИ и жителями региона.

Трансляция начнется в 9 часов по челябинскому времени. Она будет доступна в сообществе медиахолдинга «Гранада Пресс».

Напомним, что Андрей Зубков привез в родной город высшую награду – Кубок Единой лиги ВТБ. Впервые за последние 20 лет «Зениту» удалось его выиграть у московского ЦСКА. В ходе своего визита баскетболист посетит школу, в которой учился, а также пообщается со спортсменами.

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