Российская теннисистка Касаткина помогла своей травмированной коллеге из Украины во время матча

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14 июня 2022, 12:46

Дарья Касаткина, российская теннисистка, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Известная российская теннисистка, 12-я ракетка мира Дарья Касаткина помогла во время первого круга травяного турнира категории WTA-500, проходящего в Берлине (Германия).

Дело в том, что Дарья помогла украинке Ангелине Калининой, которая получила травму во время матча с ней. Как отмечают очевидцы, Калинина на ровном месте оступилась и подвернула ногу. Первая ракетка России не осталась в стороне, она подбежала к сопернице с пакетом льда и оказала ей первую помощь.

Отметим, встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу россиянки.

На послематчевой пресс-конференции Касаткина так прокомментировала произошедшее: «Я подошла к Ангелине, и она сказала, что у неё судорога. Знаю по опыту, что судорога может продолжаться долго, а может пройти буквально через пару минут. Конечно, я была готова продолжать. В первое время, когда играешь против травмированного игрока, тебя может зажать. Но с опытом приходит хладнокровие».