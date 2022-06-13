Замглавы МИД Польши Пшидач назвал переход футболиста Рыбуса в «Спартак» позором

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13 июня 2022, 19:20 Источник: РИА "Новости"

футбольный мяч, Фотограф: Lucas Andrade: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/nike-3316942/

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач вечером в понедельник, 13 июня, подверг критике переход польского защитника Мацея Рыбуса в московский футбольный клуб "Спартак".

Ранее Мацей Рыбус выступал за польскую команду "Легия", французский "Лион", а затем за "Терек" и московский "Локомотив". Впоследствии он подписал контракт со "Спартаком" до лета 2024 года.

Марчин Пшидач выразил мнение, что нет ничего "позорнее", чем прикрываться благополучием своей семьи, когда в реальности речь якобы идет просто об очень большом заработке, который заставил футболиста выбрать "красно-белых". "Надеюсь, что больше места в сборной для него не найдется", – заявил польский дипломат.