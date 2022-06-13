Политолог Суздальцев заявил о подготовке Польши к возможной войне с Россией

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13 июня 2022, 06:58 Источник: РИА Новости

Андрей Суздальцев, кадр видео youtube.com

Польша имеет боеспособную армию и готовится к возможной войне с Россией, занимаясь укреплением своих вооруженных сил. Политолог Андрей Суздальцев заявил, что численность польской армии меньше, чем Вооруженных сил Украины, но она "боеспособнее и мотивированнее", чем ВСУ.

Эксперт Андрей Суздальцев в беседе с изданием "Украина.ру" выразил мнение, что Польша готовится к боевым действиям, но не значит, что польские военные зайдут на Западную Украину, так как это дорогая тема. "Но Польша свою армию укрепляет", — уверен Суздальцев.

Политолог отметил, что у польских генералов есть ошибки. Суздальцев отметил, что "Польша традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах, поскольку очень высокий уровень самомнения со времен средневековья приводил польскую армию к катастрофе".

Напомним, бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европейского парламента от Польши Радослав Сикорский предложил передать Украине ядерное оружие, якобы из-за нарушения Россией Будапештского меморандума.