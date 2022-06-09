Почетный президент ФФККР Валентин Писеев: о победах российских фигуристок и повышении возрастного ценза

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9 июня 2022, 12:33 Источник: iz.ru

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев поделился своим взглядом на ситуацию, связанную с повышением возрастного ценза фигуристок с 15 до 17 лет.



Многие связывают это решение с исключительно с тотальным доминированием России в последние годы в женских одиночных соревнованиях.



- Безусловно, нынешняя геополитическая обстановка отчасти повлияла на ту легкость, с которой был утвержден новый ценз. Но ключевой аспект: мы зашли на традиционно американскую территорию, добиваемся успехов в дисциплине, которую они считают «своей», - отметил Валентин Писеев.



Он подчеркнул, что у США богатые традиции в фигурном катании, большая история побед в разных дисциплинах.



- И тот факт, что с 2014 года подопечные Этери Тутберидзе начали стабильно побеждать на крупных соревнованиях, стали очень популярны в мире, востребованы в различных коммерческих шоу, не мог не ударить по самолюбию американского сообщества в фигурном катании, - считает Писеев.



Он отметил, что успехи фигуристок из России стали системой:



- Такой системности и высокой конкуренции в фигурном катании нет ни в одной стране. Поэтому я уверен, что высокий возрастной ценз не помешает нам добиваться успехов и дальше. И Тутберидзе, и другие специалисты адаптируются к новым реалиям. Тем более недавнее золото Олимпиады в Пекине подопечная Этери Георгиевны Анна Щербакова выиграла в 17 лет, то есть ее допустили бы до соревнований и по новому регламенту. А ставшей второй Александре Трусовой до этого возраста не хватало всего двух месяцев.



По мнению почетного президента ФФККР, самой важной темой в настоящее время становится не ценз, а максимально быстрое возвращение российских фигуристов на международные соревнования.



- И я считаю, что при всех политических сложностях, такое решение в обозримом будущем примут: слишком уж серьезно зависит коммерческий потенциал фигурного катания от российских спортсменов и от противостояния их с теми же американками, японками, канадками, китаянками и представительницами Европы, - подчеркнул Писеев.



Вместе с тем он считает эпохальным событием уход Александра Лакерника с поста первого вице-президента ISU. Александр Лакерник - кандидат физико-математических наук, заместитель завкафедрой математического анализа Московского технического университета связи и информатики. Валентин Писеев подчеркнул, что именно он во многом определил современную систему фигурного катания.



- Он сумел применить эти свои навыки в фигурном катании, здорово просчитав влияние различных недокрутов и перекрутов на судейские оценки, четко сформулировав стандарты оценок качества технического исполнения спортсменами элементов и программ, их сложности.



Всё это легло в основу современной системы судейства, которая стала значительно прозрачнее и понятнее простому зрителю, чем раньше. Это существенно снизило количество скандалов. И это казалось невозможным для такого субъективного вида спорта, как фигурное катание, - отметил Писеев.



Почетный президент ФФККР уверен, что российское фигурное катание справится с нынешней ситуацией и сохранит свои позиции в мире.



- Слишком велики традиции, потенциал и запас прочности у нашего фигурного катания, - заключил Валентин Писеев.



