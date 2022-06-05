РФС подал в ФИФА протест в связи с новой формой украинской сборной: на ней изображен Крым как часть территории Украины

Российский футбольный союз подал протест в ФИФА в связи с новым дизайном формы украинской сборной, сообщила в воскресенье служба коммуникаций РФС. На футболках изображена карта Украины, в которую включен Крым.
Как следует из сообщения, протест связан не только с изображением на карте Крымского полуострова как части Украины.
«Еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», - сказано в документе.
Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение о возобновлении с августа чемпионата страны по футболу.