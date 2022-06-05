РФС подал в ФИФА протест в связи с новой формой украинской сборной: на ней изображен Крым как часть территории Украины

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5 июня 2022, 18:30 Источник: "Интерфакс"

Фрагмент стыкового матча Шотландия-Украина. Фото: IMAGO/Jamie Johnston/globallook.com

Российский футбольный союз подал протест в ФИФА в связи с новым дизайном формы украинской сборной, сообщила в воскресенье служба коммуникаций РФС. На футболках изображена карта Украины, в которую включен Крым.

Как следует из сообщения, протест связан не только с изображением на карте Крымского полуострова как части Украины.

«Еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение о возобновлении с августа чемпионата страны по футболу.